Танцуй Россия, рыдай Европа, у США с золотом полная, полная ...!

Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Комментарии
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Иван Иванов
Гражданам моей страны абсолютно насрплевать как там у опедошенных. Граждане хотят знать как наказаны те кто держал гос деньги, которые сворованые у нас, у пиндосов.
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1 час.
ИИ
Иван Иванов
Хотя имена героев известны: кудря, набиулка , греф очка.
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1 час.
Людмила Фирстова
Иван Иванов, не повторяйте эту глупость за ЦИПСО!
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1 час.

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