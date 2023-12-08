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El Mundo: Украина поняла опасность столь сильной зависимости от союзников

El Mundo: Украина поняла опасность столь сильной зависимости от союзников

Киев осознал, что такая сильная зависимость от союзников представляет для Украины опасность. Такой точкой зрения поделился соучредитель аналитического центра по геополитике Silverado Policy Accelerator Дмитрий Альперович.

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