El Mundo: Украина поняла опасность столь сильной зависимости от союзников

Киев осознал, что такая сильная зависимость от союзников представляет для Украины опасность. Такой точкой зрения поделился соучредитель аналитического центра по геополитике Silverado Policy Accelerator Дмитрий Альперович.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии