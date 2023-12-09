США призвали наказать обстрелявших посольство в Багдаде

США решительно осудили ракетные обстрелы своего посольства в Багдаде в ночь на 8 декабря. «Мы призываем иракские силы безопасности немедленно провести расследование и арестовать виновных в этих нападениях и привлечь их к ответственности», — отмечается в сообщении.