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Конор – о бое Махачева и Волкановски: «Это был отличный поединок, ребята! Без проигравших, только победители»

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор поделился мыслями о бое за титул в легком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски, в котором Ислам победил единогласным решением судей.

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