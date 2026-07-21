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Новак спасает рынок топлива: раскрыт эффект от новых мер кабмина

Новак спасает рынок топлива: раскрыт эффект от новых мер кабмина

Заместитель председателя правительства России Александр Новак 21 июля 2026 года провел совещание, посвященное ситуации на топливном рынке страны, по итогам которого сообщил о частичной стабилизации ситуации с обеспечением бензином и дизельным топливом.

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