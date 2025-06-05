Корнелиу Попович: "Граждан можно мобилизовать вокруг ценностей достоинства и национального суверенитета"

«Президентские выборы в Польше и Румынии дают важные уроки политикам и гражданам Республики Молдова, поддерживающим суверенистско-консервативный курс», — считает бывший министр образования Корнелиу Попович, передаёт Noi.
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