Россиянам рассказали о простом способе защитить деньги на счете

Безопасность зависит от защиты всей цифровой экосистемы пользователя Безопасность денежных средств напрямую зависит от защиты всей цифровой экосистемы пользователя — от электронной почты и портала "Госуслуги" до мессенджеров, пишет "Прайм".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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