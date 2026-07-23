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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Россиянам рассказали о простом способе защитить деньги на счете

Россиянам рассказали о простом способе защитить деньги на счете

Безопасность зависит от защиты всей цифровой экосистемы пользователя Безопасность денежных средств напрямую зависит от защиты всей цифровой экосистемы пользователя — от электронной почты и портала "Госуслуги" до мессенджеров, пишет "Прайм".

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