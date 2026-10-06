Проверку сирен перенесли на 9 октября в Воронеже

Сирены включат в пятницу, 9 октября, в промежутке между 10:40 и 10:43. В эфире телеканалов и радиостанций будет транслироваться информационное сообщение о том, что проводится проверка.
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