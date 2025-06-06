Трудяги-невидимые: кто реально держит экономику на плаву

Юрий Астахов А кто у нас самый высокооплачиваемый? Артисты и офисно-телевизионные трепачи в конторах чьл-либо разрешающих и контролирующих, Вот их и славят

Семен Демин Это рабочие люди, трудящиеся, которые в СССР были гегемоном. А сейчас это низший презираемый слой общества. Такое общество не выживет.