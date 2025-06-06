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Трудяги-невидимые: кто реально держит экономику на плаву
Комментарии
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Юрий Астахов
А кто у нас самый высокооплачиваемый? Артисты и офисно-телевизионные трепачи в конторах чьл-либо разрешающих и контролирующих, Вот их и славят
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5 час.
Семен Демин
Это рабочие люди, трудящиеся, которые в СССР были гегемоном. А сейчас это низший презираемый слой общества. Такое общество не выживет.
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4 час.
HotRS
Хоть одна статья о человеке труда, о тех, кто копает траншеи, ремонтирует сан- и просто технику, сидит за рычагами и за рулем не по удаленке.
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3 час.
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