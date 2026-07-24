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Царьград

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МЧС Приморья обследовало 9 тысяч гектаров в поисках вертолета

МЧС Приморья обследовало 9 тысяч гектаров в поисках вертолета

21 июня в Тернейском округе Приморья исчез вертолет Robinson R44 авиакомпании "Гранат" с двумя людьми на борту.

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