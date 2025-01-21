Только разыгрывает трагедию? В чем близкие Яниса Тиммы обвинили Анну Седокову

СМИ пишут: Анна Седокова заинтересовалась зарубежными счетами покойного Яниса Тиммы. Правда ли певица так и не оплатила похороны бывшего мужа, как обещала? И в чем еще ее обвинили родные спортсмена? Почему друзья баскетболиста уверены, что он умер не своей смертью? И на каких условиях звезда решила вернуться к концертной деятельности? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».