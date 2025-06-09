Браконьеры вывозят ямальских кречетов на Ближний Восток

В Арктике сократилась популяция кречетов. Отчасти в этом виноваты браконьеры. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции замдиректора по научной работе Института экологии растений и животных УрО РАН Василий Соколов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии