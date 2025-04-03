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Татар-информ

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Мухаметшин вручил экс-главе Арского района Нуриеву медаль «За заслуги перед РТ»

Мухаметшин вручил экс-главе Арского района Нуриеву медаль «За заслуги перед РТ»

Автор: Арсений КаримовИльшат Нуриев, который сегодня сложил с себя полномочия главы Арского района РТ, чтобы возглавить Казанский государственный аграрный университет, был награжден медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

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