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Пятый канал

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Ушаков: Москва отложила решение о переговорах из-за атак ВСУ в день выборов

Ушаков: Москва отложила решение о переговорах из-за атак ВСУ в день выборов

Президент России Владимир Путин сказал в телефонном разговоре американскому лидеру Дональду Трампу, что Москва подумает о возобновлении переговоров по украинскому урегулированию после атак ВСУ в день выборов.

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