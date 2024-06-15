Обучающий тренинг по корпоративной культуре провели в Люберецком родильном доме МОЦОМД. Психолог Московского областного центра охраны материнства и детства Ирина Касимова рассказала медикам о тонкостях правильного взаимодействия с пациентами.
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