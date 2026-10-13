В Майкопе пройдет окружной этап фестиваля «Женское сердце России»

В столице Адыгеи 13 октября проходит окружной этап Всероссийского фестиваля «Женское сердце России».В столице Адыгеи 13 октября проходит окружной этап Всероссийского фестиваля «Женское сердце России».
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