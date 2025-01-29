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«Это и есть поражение»: Кедми раскрыл, когда начнётся главная схватка России с США

«Это и есть поражение»: Кедми раскрыл, когда начнётся главная схватка России с США

Военно-политический эксперт Яков Кедми объяснил, почему исход СВО ВС России уже предрешен и когда начнется основной этап противостояния РФ с США.

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