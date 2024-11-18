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Дипломат Жданова: ВСУ и США учат террористов навыкам применения БПЛА

Дипломат Жданова: ВСУ и США учат террористов навыкам применения БПЛА

Исполняющая обязанности главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, Юлия Жданова заявила о тесной координации украинских боевиков с американскими инструкторами.

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