Что мы едим: британка хранила сладости 20 лет, а им хоть бы хны

Что заставило бы вас отказаться от любимой еды? Мы все неоднократно пытались сделать это, но к середине дня желание съесть вкусное вредное бисквитное пирожное с чаем становится настолько непреодолимым, что сопротивляться ему практически невозможно.
Что заставило бы вас отказаться от любимой еды? Мы все неоднократно пытались сделать это, но к середине дня желание съесть вкусное вредное бисквитное пирожное с чаем становится настолько непреодолимым, что сопротивляться ему практически невозможно.
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