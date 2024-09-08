Любопытная работа — образ России, который пихают в головы детям в некоторых незападных странах. ИНИОН РАН составил реферат школьных учебников истории стран Ближнего и Постсоветского Востока, а также Китая, делая особый упор на оценке роли и места Российской Федерации, СССР и Российской империи в историческом и политическом процессах.
Россия глазами Востока
Комментарии
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Леонид Попивняк
...да многие из этих "стран" бывшего СССР до входа в Российскую Империю не знали что такое города и письменность.....)))))......обокрали их идиотов)))))
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5 час.
Людмила Свириденко
И только мы всех любим, и готовы давать деньги и полезные ископаемые любому и в неограниченном количестве. Самое главное, чтобы своему народу не досталось. Остальные должны получать всё и в любых количествах. Над нами смеются и плюют вслед? Это ерунда, можно не замечать.
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4 час.
Аудрюс
Всю свою жизнь в России, а это более 40 лет, меня всегда удивляло одно.. В республиках Средней Азии после распада русских вырезали, на Кавказе русских, если не вырезали, то просто вытесняли.. В Молдавии есть Приднестровье, на Украине Москоляку на гиляку, в Латвии и Эстонии русские как не граждане... В Литве... Там еще и русские школы есть, в магазинах по русски говорят.. Правда руководство Литвы войну России хотят обьявит... Оказывается, что прибалты не самые враждебно настроенные страны?
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3 час.
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