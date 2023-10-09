Гороскоп на неделю с 9 по 15 октября 2023 года

ОвенОвнам не помешает быть более открытыми с окружающими и смело выражать свои чувства. Если на ваших глазах случится публичное унижение или незаслуженное оскорбление кого-то, смело защищайте того, кто более слаб.
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