«Делим одну котлету на девять частей, чтобы прокормить детей»: многодетные Тепляковы снова давят на жалость

Интересная жизнь с Vera Star Представьте себе сюрреалистичную сцену: типичная московская хрущёвка, а на балконе — гирлянда из детских ползунков, развевающихся на ветру, словно знамена на первомайской демонстрации.
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