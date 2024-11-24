«Связь с потусторонним миром»: зачем русские после родов хоронили плаценту

Особое значение придавали пуповине и плаценте (её ещё называли «послед» или «детское место»). Пуповину обыкновенно перевязывали льняной нитью или материнским волосом, что символизировало связь младенца с матерью.
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