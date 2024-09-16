Куда сходить: интересные мероприятия 17 сентября в Крыму

ТЕАТР Крымскотатарский музыкально-драматический театр (Симферополь, Менделеева, 5/1) Спектакль «Здравствуйте!» 12+ 17 сентября 19:00 В спектакле основными лейтмотивами выступают жизненные ситуации в крымскотатарских семьях.
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