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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Федерация фигурного катания России не получала от Казахстана запрос о переходе Самоделкиной

Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган. «Для того, чтобы рассматривать запрос о переходе, его нужно сначала получить.

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