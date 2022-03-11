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Невролог рассказала, почему во время стресса болит шея и спина

Невролог рассказала, почему во время стресса болит шея и спина

Стало известно, почему во время стресса болит шея и спина. Об этом «Газете.Ru» рассказала заведующая отделением реабилитации, врач-невролог, врач ЛФК, мануальный терапевт Клиники инновационных технологий (КИТ) в Куркино Галина Задорина-Негода.

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