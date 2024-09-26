Нефть падает после заявлений на Ближнем Востоке

Цены на нефть падают второй день подряд, сообщает Bloomberg. Стало известно, что Саудовская Аравия рассматривает возможность увеличения добычи, а политические силы в Ливии достигли соглашения, которое открывает путь к возобновлению добычи нефти.
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