Politiki.net Есть такое выражение "полезные идиоты" - это пропагандистское клише, характеризовавшее иностранных граждан симпатизирующих Советскому Союзу.
"Откровения депутата Гурулева", - оппозиция в РФ наконец то получила "козырь" для давления на власть
Комментарии
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Наиль Бакиров
«- Изолировать 450 человек дармоедов именующих себя народными избранниками и воздух станет чище.» - А что ? Это классная идея !!! Избранники народа обязаны заботиться об улучшении жизни НАРОДА , а не о пополнении собственных карманов (там , основном заседают миллиардеры , долларовые !!!)
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5 час.
Evgenija Palette
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Всё было сделано ДЛЯ СЕБЯ и ПОД СЕБЯ... (коммуняками)...
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4 час.
Евгения Морозова
Вместо того, чтобы сплотиться в опасное время вокруг лидера РФ, мошки ядовитые готовы затопить Россию в крови. Опомнитесь пока живы.
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45 мин.
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