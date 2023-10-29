"Откровения депутата Гурулева", - оппозиция в РФ наконец то получила "козырь" для давления на власть

Наиль Бакиров «- Изолировать 450 человек дармоедов именующих себя народными избранниками и воздух станет чище.» - А что ? Это классная идея !!! Избранники народа обязаны заботиться об улучшении жизни НАРОДА , а не о пополнении собственных карманов (там , основном заседают миллиардеры , долларовые !!!)

Evgenija Palette !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Всё было сделано ДЛЯ СЕБЯ и ПОД СЕБЯ... (коммуняками)...