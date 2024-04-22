Якеменко: День рождения Ленина это повод вновь поговорить о феномене его «светской канонизации» общественным сознанием того времен

Телеграм канал Якеменко Ленину - 154. День рождения Ленина это повод вновь поговорить о феномене его «светской канонизации» общественным сознанием того времени, о культе Ленина, имеющем несомненно религиозную природу и до сих пор изученным довольно мало.
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