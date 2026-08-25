ICE сообщила о снижении цен на нефть Brent до $86,95

Мировые цены на нефть снизились на 4%: Brent опустилась ниже $87, WTI — до $81,76. Финансист Гузель Проценко прогнозирует, что к концу августа курс доллара может упасть до 82 рублей под влиянием изменений на нефтяном рынке.