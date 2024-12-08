Путин представил погибшего главреда "Народной газеты" к ордену Мужества

t.me/Курская область Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении погибшей в приграничном районе Курской области главного редактора "Новой Газеты" Юлии Кузнецовой орденом Мужества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии