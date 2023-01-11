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РФС счастлив в УЕФА, бразильские сделки «Зенита», полное решение CAS об отстранении России, Губерниев против тренера сборной по биатлону, победы «МЮ» и «Интера» и другие новости

1. РФС оплатил ежегодный взнос за членство в УЕФА в размере 250 швейцарских франков. До конца недели Российский футбольный союз определит состав группы по взаимодействию с УЕФА.

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