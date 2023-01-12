Украинская армия оказалась не готова к войне в сильные морозы

Количество потерь в украинской армии уже давно стало критическим. Успешные действия российских подразделений на Артемовском и Соледарском участках линии соприкосновения обескровили самые боеспособные подразделения ВСУ.
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