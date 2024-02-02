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Несекретные материалы

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Ожидается мятеж: Сеймур Херш пояснил причину конфликта Зеленского с Залужным

Ожидается мятеж: Сеймур Херш пояснил причину конфликта Зеленского с Залужным

Руководство Украины борется за выживание, причем в этой борьбе оно даже противостоит внешнему воздействию кураторов, полностью завися от них.

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Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Что может предложить (или на что согласится) Залужный? Ну уберут все они Зеленского, что, пат превратится в мат? Всегда русские слова мата будут в кон и Зеле, и Залуже Т к их обоих окружает тупик, причём он не односторонний, а объёмный Главное - часть земли отдашь Да Чужие войска у себя держать будешь? Нет Свою армию уберёшь за 100 км от границ новой Укры? Да Западненцы чирикать будут Нет Тяжёлое оружие покупать у других стран будешь? Нет В НАТО-МАТО вступать будешь? Нет Что  будет РФ делать, если что/то нарушишь, знаешь? Да Учения чужих стран будешь у себя проводить? Нет Под суд РФ или международный пойдёте оба, если не будите выполнять что-то? Да Про бывшие земли Забудешь? Да И тд и тп
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9 час.
Igor
Президент России заседает в золочёных палатах,а этот хохлатый шнырь в яме.Стены обшиты ОСБ как в сарае.
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4 час.

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