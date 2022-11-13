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38-летний Паризе – самый возрастной игрок в истории «Айлендерс» с голом в овертайме

38-летний Паризе – самый возрастной игрок в истории «Айлендерс» с голом в овертайме

38-летний Зак Паризе – самый возрастной игрок в истории «Айлендерс» с голом в овертайме. Форвард поставил точку в матче регулярного чемпионата НХЛ, забив «Коламбусу» (4:3 ОТ) на отложенном штрафе.

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