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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тен Хаг верит, что Рэшфорд может забить 30 голов за сезон: «Доверяю Маркусу. Он способен на это»

Тен Хаг верит, что Рэшфорд может забить 30 голов за сезон: «Доверяю Маркусу. Он способен на это»

«Я уверен, доверяю Маркусу. На сто процентов верю, что Маркус сможет сделать то, что сделал два года назад (забить 30 голов – Sports).

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