Изъяты у Ирана: полностью раскрыта теневая нефтяная флотилия РФ стоимостью 10 миллиардов долларов

Украинские исследователи и разведка почти год изучали морские перевозки и идентифицировали 238 танкеров, которые, по их словам, принадлежат к теневому флоту судов, используемых Россией для транспортировки нефти и топлива по всему миру.
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