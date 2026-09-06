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На выборах в немецкой земле Саксония-Анхальт выросла явка

На выборах в немецкой земле Саксония-Анхальт выросла явка

В восточной немецкой земле Саксония-Анхальт продолжается голосование на выборах в ландтаг. Уже к полудню стало ясно, что избиратели ведут себя намного активнее, чем пять лет назад.

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