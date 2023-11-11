Хищение более 250 кг капусты пресекли в Могилевской области.

Сотрудники охраны пресекли хищение более 250 кг капусты в Могилевской области.Как сообщили в областном управлении Департамента охраны, при проведении очередных рейдовых мероприятий в сфере АПК охрановцы из Бобруйска стали свидетелями попытки хищения 136 кг капусты общей стоимость более 80 белорусских рублей.
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