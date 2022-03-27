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Артем Резников о возвращении в октагон: «Скоро всем меня увидят в клетке»

Артем Резников начал подготовку к своему возвращению в октагон после травмы в рамках гран-при АСА, отправившись в тренировочный лагерь на Кавказ.

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