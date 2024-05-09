Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 436 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Израиль проводит, а США поддерживают ГЕНОЦИД ПАЛЕСТИНЦЕВ!! Чтобы Палестины не было на карте Мира. Как и палестинцев н...США заявили, что ...
  • Наталья Ленская
    Наталья Ленская. Совсем с ума посходили!Олимпиаду-2024 в ...
  • Сергей Туренко
    Ну наконец-то бандеровцев погоним в гейропу, туда, куда они  очень сильно хотели. Может теперь Белгород вздохнет и пе...На Харьков: Армия...

Как в огненном 1943-м: Белгородская область снова стала щитом Родины

Как в огненном 1943-м: Белгородская область снова стала щитом Родины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поздравил жителей с Днём Победы, отметив, что сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, регион снова стал щитом России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх