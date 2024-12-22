Денис Дорохов высмеял Петрова: «Саш, Юра Борисов номинирован на „Оскар“. А ты? Часики тикают»

По прогнозам ряда зарубежных СМИ, Юра Борисов должен получить номинацию на премию «Оскар». Эта новость не дает покоя его российским коллегам.
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