Приезжий таксист порезал скорой помощи колеса, опять спишем на культурные особенности

Если коренные россияне не желают жить рядом с инородцами, которые ведут себя как дикари, зачем же власти их пускают в Россию? И когда это прекратиться? Статья по теме: Домострой по таджикский: http://kozyrev-gi.ru/pages/domostroj-po-tadzhikski/

виктор климахин

Сколько можно терпеть и смотреть чиновникам похрену они бабло получили с полицаями Вчера было поздно высылать черножопых чурок и шакалов басмачей исламистов сегодня только убивать как бешенных собак и шакалов и ихних детей чтоб наших не трогали козлы черножопые Вселенная будет благодарна весь мир и наши дети и внуки Иначе нельзя оставлять этих шакалов в живых это террористы войны шайтана игила исламистов