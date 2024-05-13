# Чернильница Что-то в последние дни все больше и больше новостей по мотивам приключений иностранцев в России.
Приезжий таксист порезал скорой помощи колеса, опять спишем на культурные особенности
Комментарии
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лл
лина любимцева
Они дикие, не воспитанные. Пусть живут У СЕБЯ ДОМА.
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9 мин.
GK
Gennadiy Kozyrev
Если коренные россияне не желают жить рядом с инородцами, которые ведут себя как дикари, зачем же власти их пускают в Россию? И когда это прекратиться? Статья по теме: Домострой по таджикский: http://kozyrev-gi.ru/pages/domostroj-po-tadzhikski/
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kozyrev-gi
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7 мин.
виктор климахин
Сколько можно терпеть и смотреть чиновникам похрену они бабло получили с полицаями Вчера было поздно высылать черножопых чурок и шакалов басмачей исламистов сегодня только убивать как бешенных собак и шакалов и ихних детей чтоб наших не трогали козлы черножопые Вселенная будет благодарна весь мир и наши дети и внуки Иначе нельзя оставлять этих шакалов в живых это террористы войны шайтана игила исламистов
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5 мин.
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