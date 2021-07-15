Происшествия

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В Ставропольском крае расследуется уголовное дело по факту мошенничества при получении социальных выплат

Сотрудниками полиции Отдела МВД России по Туркменскому району выявлен факт незаконного получения денежных средств 55-летним местным жителем.

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