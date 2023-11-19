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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Терещенко о незасчитанном голе «Локо» в ворота СКА на 59:59 : «Вбрасывание было выиграно чисто, без нарушений, но судьи так не считают»

СКА одержал победу со счетом 2:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. «Локомотив» забросил шайбу вместе с сиреной о завершении третьего периода, но гол не был засчитан из-за нарушения процедуры вбрасывания.

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