Кристиан Хорнер: «Между гонщиками «Ред Булл» не должно быть такого разрыва, мы не можем себе этого позволить»

Хорнер признал наличие проблем с составом команды. Руководитель «Ред Булл» отметил, что если австрийская конюшня хочет выиграть титул в личном зачете и победить в Кубке конструкторов в следующем году, то Серхио Пересу нужно улучшать свои результаты и не так много проигрывать Максу Ферстаппену.