В Туле УК после сильных осадков хочет добавить жителям в квитанции новую графу "Вывоз снега"

Жителей ЖК "Дома цвета кофе" хотят обязать платить за вывоз снега. По словам туляков, управляющая компания "Новый город" предупредила их, что новая графа в квитанции появится уже в феврале, а платить придется до самого мая.
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