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В Туле УК после сильных осадков хочет добавить жителям в квитанции новую графу "Вывоз снега"

В Туле УК после сильных осадков хочет добавить жителям в квитанции новую графу "Вывоз снега"

Жителей ЖК &quot;Дома цвета кофе&quot; хотят обязать платить за вывоз снега. По словам туляков, управляющая компания &quot;Новый город&quot; предупредила их, что новая графа в квитанции появится уже в феврале, а платить придется до самого мая.

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