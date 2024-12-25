Политика как он...
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Политика как она есть

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IJRM: улучшение внешности повышает просоциальное поведение

IJRM: улучшение внешности повышает просоциальное поведение

Ученые из Университета Пенсильвании обнаружили, что стремление улучшить внешность — будь то физические изменения или использование цифровых фильтров — может способствовать проявлению просоциального поведения.

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