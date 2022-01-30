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Семья и друзья Бэйла просят Гарета уйти из «Реала». Они хотят, чтобы валлиец проявил себя под конец контракта

Вингер Гарет Бэйл, контракт которого действует до лета этого года, скорее всего, покинет «Реал». Семья и друзья 32-летнего валлийца просят его уйти из мадридского клуба, сообщает Marca.

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