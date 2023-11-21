ВОЗ заявила о полном коллапсе системы здравоохранения в Газе. Население палестинского анклава может получать лишь базовую медицинскую помощь, заявил директор программы по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
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